إحصائية خليجية رسمية حول لقاحات كورونا: إعطاء 29.2 مليون جرعة لقاطني دول مجلس التعاون

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت حالات التعافي

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، تم إعطاء (29,216,674) جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (1,914,808)، وإجمالي حالات التعافي (1,826,347)، وإجمالي حالات الوفاة (14,118).

وحول نسب التعافي في دول الخليج العربي، أوضح المركز أن قطر تصدرت بنسبة 97.8%، ثم السعودية والإمارات بـ96.4% لكل منها، والكويت 95.3%، وعمان 92.5%، والبحرين91.1%.

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