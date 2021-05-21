جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا حال إصابة المستفيد بالفيروس

قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنه تتم جدولة موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في حال الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى، مشيرة إلى أنه لا يتطلب تأجيل الحمل بعد أخذ التطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- إنه «عند الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه تتم إعادة جدولة الجرعة الثانية، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه إنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح واكتشف لاحقًا بعد إجراء الفحوصات أنه أصيب بكورونا، متسائلًا عن موقف الجرعة الثانية.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة، فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل، ولا يتطلب تأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح.

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