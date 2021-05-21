شكرا لمتابعة خبر عن أسرة شاب مفقود بجدة تعلن العثور عليه بعد 40 يومًا من غيابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت أسرة شاب فقد في مدينة جدة قبل أكثر من 40 يوماً، عن العثور عليه بصحة جيدة أول أمس الأربعاء.

وأوضح والد الشاب، إن أحد أهالي حي الروابي الذين يسكنون فيه شاهد ابنه قرب الكورنيش، مقدماً الشكر للجهات المعنية ولكل من ساهم في العثور على نجله، بحسب تصريحاته لـ "سبق" .

ومن الجدير بالذكر، أن الشاب كان قد خرج من منزل ذويه في شهر شعبان الماضي بظروف غامضة دون أن يحدد وجهته، ما جعل أسرته تعيش في قلق حول مصيره.