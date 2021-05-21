وزير الخارجية يلتقي نظيريه الفلسطيني والباكستاني في نيويورك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ؛ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما استعرض الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش اجتماع الأمم المتحدة الاستثنائي؛ لبحث الاعتداءت الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستعرض الجانبان الثنائية بين المملكة وبين البلدين الشقيقين وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، وفق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بموقع «تويتر».