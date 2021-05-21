شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد جهود مصر في غزة: لن تجد الشكر المستحق إن لم تُشتم! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عن إعجابه بدور مصر القوي في وقف إطلاق النار المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "مصر وكفى بالاسم فخرًا.. بلا خطابات رنانة ولا تصريحات عنترية ولاخطب تهيج المشاعر مارست دورها المؤثر وبذلت جهدًا هائلًا لتصل إلى اتفاق صعب ولتحقن دماء أهل غزة وتحول دون وقوع آلاف الضحايا، وبحكم الخبرة المتراكمة لدى أخيكم لن تجد الشكر المستحق من المعنيين هذا إن لم تُشتم!"، مضيفًا:" قدَرُ الكبير".

ودخل اتّفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيز التنفيذ بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.