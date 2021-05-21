شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط مواطن تعدى لفظياً على رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، أوقفت مواطناً، في العقد السادس من العمر، بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن، بإبراز هويته الوطنية، عند استيقافه في مخفر الحقو للضبط الأمني على طريق الحقو.

وأوضح أنه تجاوز هو وزوجته لفظياً على رجال الأمن أيضاً، وتصوير الموقف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإشعار فرع النيابة العامة