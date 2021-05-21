شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل الشهيل.. إرث نابض بالعطاء ومسيرة ملهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، رئيس مؤسسة السكك الحديدية الأسبق والمحاضر في جامعة الملك سعود، معالي الشيخ فيصل بن محمد بن عبدالعزيز الشهيل، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة الدمام.

وتقلد الراحل طوال مسيرته عدة مناصب، قدم خلالها نموذجا يحتذى به في العطاء والعمل، كما أسهم بشكل فعال في الميدانين الإعلامي والرياضي، إذ تولى - رحمه الله - رئاسة مجلس إدارة جريدة الرياضي، كما كان عضوا بمجلس الإدارة لمؤسسة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، وعضوا بلجنة الإشراف على التحرير، ومديرا عاما لجريدة الجزيرة، إضافة إلى عضوية اللجنة الأولمبية، ورئاسة اللجنة الأهلية لتكريم الرياضيين، وكان رئيسا فخريا لعدة أندية سعودية، وشارك في مؤتمرات خارجية عدة.

ويعد الشهيل من أوائل الدارسين خارج المملكة، كما تقلد مناصب عديدة، منها: مدير عام الموانئ، ووكيل وزارة المواصلات، والرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية.

و«اليوم» التي آلمها الخبر، تتقدم بخالص العزاء إلى ذوي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».