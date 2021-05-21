شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة محلات الحلاقة وصالونات التجميل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بالقطيف جولات مكثفة للتأكد من تطبيق إجراءات الامتثال الوقائية، ومنها شرط تحصين العاملين.

وباشرت الفرق عملها أمس، في 3 أنشطة شملت محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، إضافة إلى المطاعم ومحلات بيع الأغذية.

وكانت البلدية قد أعلنت تنفيذ حملة تفتيشية على مقاهي تقديم الشيشة والمعسلات للتأكد من تطبيقها البروتكولات الوقائية وفق الاشتراطات والتعليمات.

وأهابت البلدية بالجميع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، للوقاية من انتشار العدوى، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940، حرصًا على السلامة العامة.