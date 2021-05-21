شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم شرط دخول منسوبي «التعليم» بعد 1 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس‬ كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من 22 ذي الحجة 1442هـ، 1 أغسطس 2021، سيكون دخول جميع المنسوبين والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية، «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ»، وذلك من خلال تطبيق «توكلنا» كشرط أساسي للدخول إلى جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك التعليمات لمكافحة الجائحة، موضحة أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق «صحتي» في أكثر من 587 موقعًا بجميع المناطق.