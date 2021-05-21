شكرا لقرائتكم خبر عن رافقتكم الصحة.. منفذ سلوى يستقبل العابرين بحملة توعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الشرقية الصحي حملة «رافقتكم الصحة» بمنفذ سلوى، لتوعية المغادرين والقادمين بأهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع تنفيذ قرار السماح للسعوديين بالسفر.

وأوضح التجمع، أن الحملة شملت نشر وسائل التوعية الصحية رقميا لأكثر من 3500 مستفيد، سواء للمسافرين عبر جسر الملك فهد أو منفذ سلوى. وأضاف إن الحملة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مستشفى سلوى العام، وكذلك مؤسسة جسر الملك فهد، تهدف إلى تحصين المسافرين بالوعي اللازم لمنع انتشار العدوى، والتسلح بالمعلومات الكافية لمواجهة «كورونا» خلال رحلتهم.

ولفت التجمع إلى وجود حملات عبر الوسائل الرقمية من كتيبات إلكترونية توعوية، يمكن قراءتها بالهواتف النقالة، وشاشات رقمية، ولوحات إرشادية بالمنافذ، وذلك بالتعاون مع إدارات الجمارك والجوازات والمنافذ، ضمن جهود المشاركة المجتمعية.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن المنافذ البرية، بالإضافة إلى مطار الملك فهد، تضم مشرفا من إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي، وآخر من تعزيز الصحة، بمشاركة أكثر من 40 متطوعا ومتطوعة، لتأكيد أهمية أخذ اللقاحات الوقائية والتأكد من الفحوصات المطلوبة، ونشر الوسائل التوعوية بعدة لغات.