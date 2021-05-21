شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية ، عبر الجسر؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

حجر صحي

وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات، لا يتطلب تقديم شهادة فحص الـ«PCR» عند القدوم، ولا يطلب من المحصنين الحجر الصحي، أو الفحص بعد القدوم، أما غير المحصنين، والأشخاص دون 18 عامًا، فيتطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص «PCR» في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.

عينة سلبية

وأضافت: إنه بالنسبة لزوجة المواطن وزوج المواطنة والأبناء والعمالة المنزلية المرافقة لهم، والدبلوماسيين وعوائلهم المقيمين معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، يُشترط تقديم شهادة فحص «PCR» سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة، ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، والمحصنون لا يطلب منهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم، فيما يطلب من غير المحصنين، والأشخاص دون 18 عامًا، الالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص «PCR» في اليوم السادس، ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.

زيارة وسياحة

وتابعت: إنه يسمح للمحصنين فقط من الزائرين والمقيمين والقادمين بتأشيرة عمل أو زيارة أو سياحة، مع تقديم شهادة فحص «PCR» سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة.

سائقو الشاحناتوأشارت إلى أنه بالنسبة لسائقي الشاحنات ومساعديهم، فلا يطلب منهم تقديم شهادة فحص «PCR» قبل المغادرة إلى المملكة، ولا يطبق عليهم الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

القطاع الحكوميوأكملت الإدارة أن الممارسين الصحيين في حال عدم التحصين، يطبق على العاملين في القطاع الحكومي «الصحة - الحرس الوطني - الدفاع - التعليم - وما في حكمهم»، الحجر الصحي في مقر السكن، مع فحصين «PCR» خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع، كما يطبق على العاملين في القطاع الخاص، الحجر الصحي المؤسسي، مع فحصين «PCR» خلال 24 ساعة.

اللقاحات المتوفرةوعن التطعميات المعتمدة حاليًا لدى وزارة الصحة، أشارت إلى أنها كالتالي: فايزر «جرعتين»، أسترازينيكا «جرعتين»، موديرنا «جرعتين»، جونسون «جرعة واحدة».

تحديث البيانات

وأكدت أنه يتطلب من جميع المسافرين والقادمين متابعة التحديثات بهذا الشأن، وفق ما يصدر من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

إجراءات بحرينية

وكشفت مصادر لـ»اليوم» أن مملكة البحرين أقرّت، عددًا من التعديلات على الإجراءات الوقائية، المتعلقة بفيروس «كورونا»، وذلك بناء على زيادة أعداد الحالات القائمة في الفترة الأخيرة، موضحةً أنه تقرر من يوم أمس الجمعة، وحتى 3 يونيو المقبل، قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا بعد الجرعة الثانية، والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي»، ولمن هم فوق الـ18 عامًا فقط.

مراكز التسوقوأكدت قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا بعد الجرعة الثانية، والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي»، ولمن هم فوق الـ18 عامًا فقط، باستثناء محلات السوبر ماركت، والبنوك، والصيدليات، والمستشفيات.

«مجتمع واعي»

وأشارت إلى حصر الخدمات الداخلية «المطاعم - دور السينما - الصالونات - وغيرها» للمتطعمين والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق «مجتمع واعي» ولمن هم فوق الـ18 عامًا فقط، وحصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة، والمكاتب الحكومية، على المتطعمين الذين أتموا 14 يومًا بعد الجرعة الثانية، والمتعافين، مع التشجيع على قصر التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فقط.