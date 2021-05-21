شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 1330 حالة.. إصابات كورونا الأعلى منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الارتفاع لتسجل المملكة أمس، 1330 حالة مؤكدة، في حصيلة هي الأعلى منذ 19 أغسطس 2020، والتي وصلت فيها الحالات إلى 1336 إصابة. وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة، ترفع الإجمالي إلى 437569، بينها 8629 حالة نشطة، منها 1356 حالة حرجة.

وبينت إحصائية الوزارة، تعافي 1055، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس بالمملكة إلى 421726، فيما بلغ عدد الوفيات 7214، بإضافة 13 حالة وفاة. وبينت الوزارة أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 12.265.925 جرعة، داعية الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل: ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات، ومعرفة مستجدات الفيروس.