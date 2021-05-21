شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. جولات تفتيشية على مجمع تجاري بلا مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلت الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة عدد من مراقبي الجهات الحكومية المعنية، مساء أمس الأول، من رصد أي مخالفات أو توقيع غرامات أو إغلاق محال داخل أحد المجمعات بالظهران.

وأظهرت الجولة، التي جرى تنفيذها بالفترة المسائية على المطاعم والمقاهي وقاعات السينما والمحال التجارية، امتثال الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية الوقائية من «كورونا».

تطبيق التباعد

وأكدت اللجنة الرقابية المكونة من صحة الشرقية بالتعاون مع بلدية وشرطة الظهران، أن هناك التزامًا واضحًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من المحال، وكذلك الأفراد من زوار المجمع، ولم يتم رصد زحام أمام المحلات، مع تطبيق التباعد والعدد المسموح به داخل المنشأة وارتداء الكمامة.

ارتداء الكماماتوبيّنت أن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» تشمل ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، خاصةً مع إقبال المتسوقين على المجمعات التجارية خلال فترة الصيف.

استمرار الحملاتوشددت اللجنة على استمرارية الجهات المشتركة بالجولات ورصد المخالفات التي تهدف لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية، التي ستكون نتيجتها الإغلاق الفوري للمنشأة، وتطبيق لائحة الغرامات بحقها، مع استمرار الجولات الرقابية على مدار اليوم، إنفاذًا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بالعمل على رصد أي مخالفات تتعلق بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازيةـ في كل المنشآت التجارية والأسواق.