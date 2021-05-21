شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون الإغاثي مع أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة في مقر المركز بالرياض، أمس، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين بن شاكر عبداللايف. وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجالات الإنسانية والإغاثية. وأشاد السفير بالآلية المهنية الاحترافية المميزة للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.