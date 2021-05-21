شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال لحديقة الملك عبدالعزيز بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة نجران أعمال مشروع حديقة الملك عبدالعزيز شرق مدينة نجران على مساحة 36312 مترًا مربعًا بتكلفة 4.909.278 ريالاً.

وأكد أمين المنطقة م. عيد العتيبي أن الأمانة تولي مشروعات أنسنة المدن والمتنزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة لكونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها الأمانة بما يعزز دورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتضمنت أعمال المشروع مسطحات خضراء وملاعب ومشايات وألعابًا للأطفال ومظلات خشبية ومقاعد خرسانية وأرضيات مطاطية.