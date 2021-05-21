شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتجهيز مختبرات «طب عدن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، يستفيد منها 2.315 فردا.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز بمقر المركز في الرياض إلى الإسهام في تحسين جودة البرامج التعليمية للمختبرات الصحية في كلية الطب بالجامعة من خلال تهيئة المبنى التعليمي لقسم المختبر وقسم المتحف التشريحي، وتزويدهم بالتجهيزات التعليمية الأساسية من مقاعد مدرسية وأجهزة تعليمية وأجهزة حاسب آلي وطفايات الحريق، إضافة إلى تأمين 165 وسيلة تعليمية حديثة لأكثر من 2000 مستفيد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس لدعم رحلتهم التعليمية والتدريب أثناء الدراسة والتطوير المستمر. وتتضمن الاتفاقية زيادة الكفاءة العلمية والمهنية والمهارية لدى الطلبة في التخصصات الطبية والسريرية قبل البدء في ممارسة المهنة، ودعم استمرار رحلة تعليم الطلبة الملتحقين بمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الكليات الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، ورفع مستوى جودة البرامج التعليمية المقدمة في الكلية والعلوم الصحية بالجامعة مع تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الجمهورية اليمنية.