شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ينقل تحيات القيادة إلى رئيس وزراء اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني بالعاصمة أثينا في ختام زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان، وتناول اللقاء أبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها سموه مع المسؤولين اليونانيين، وأهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان سموه قد استهل زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس من بينهم وزير الثقافة والرياضة، وزير الخارجية، بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدى العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.