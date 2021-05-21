شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يحسم مشروع الانضباط الوظيفي.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستأنف مجلس الشورى الإثنين القادم جلساته -عبر الاتصال المرئي- بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، حيث أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيدا لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره.

الإمامة والأذان

يناقش المجلس في ذات الجلسة تقريرا من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيدا للمناقشة وجاء من أبرز توصياتها مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، كما يناقش المجلس تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/ 1442هـ حيث أتمت اللجنة دراسته وقدمت عددا من التوصيات تمهيدا لطرحه على المجلس للنقاش.

الثقافة الصحية

يبحث المجلس خلال جلسته الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد دراسة اللجنة للتقرير وتقديم عدد من التوصيات عليه، ومنها مطالبة مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما أدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ.

الاستقرار العقاري

وفي جلسة الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء. كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس ومن أبرزها التأكيد على الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.

ضوابط واضحة

ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث أدرجت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات من أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقا لاحتياجات المؤسسة.

مركبات الإسعاف

ويطرح المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ للمناقشة وذلك بعد أن أتمت دراسته وتضمن تقريرها عددا من التوصيات أكدت في أبرزها أن على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصا في موسم الحج.

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، وتقريرا آخر للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية عن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الراديوية 2019.