شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. تسجيل المقررات للفصل الصيفي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شمل التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 1442هـ، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، العديد من الإجراءات والمواعيد الأكاديمية، ومن أبرزها موعد بدء دراسة الفصل الصيفي، ومواعيد تسجيل المقررات لطلبة الجامعة الراغبين في الدراسة بالفصل الصيفي، ومواعيد الحذف والإضافة والاعتذار عن الفصل أو الانسحاب من مقرر أو أكثر.

نظام سجلات

ووفق ما ورد في التقويم الأكاديمي الذي أعلنته عمادة القبول والتسجيل، فإن فترة تسجيل المقررات للفصل الصيفي سوف تكون خلال الفترة من يوم الأحد 11 شوال إلى يوم الثلاثاء 13 شوال 1442هـ، وذلك عبر نظام سجلات الطلاب الإلكتروني.

مواعيد التقديم

من ناحيته، أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. عبدالله آل مريح ضرورة إطلاع طلبة الجامعة على التقويم الأكاديمي للفصل الصيفي، الذي تم نشره مؤخرًا على صفحة عمادة القبول والتسجيل بموقع الجامعة الرسمي، وفي حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي، الذي سيكون خلال الفترة من 11 شوال حتى 3 ذي الحجة 1442هـ، مشيرًا إلى تضمن التقويم الأكاديمي مواعيد التقديم على طلبات التحويل من داخل وخارج الجامعة خلال الفترة من 10 إلى 21 ذي القعدة 1442هـ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

شروط وضوابط

وعن الزيارة من خارج الجامعة، قال: «تتاح الفرصة للطالب المقيَّد بجامعة أخرى لدراسة عدد من المقررات في إحدى كليات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل دون تحويله، وفقًا لشروط وضوابط معينة، وفترة زمنية محددة من مجلس الجامعة، وستفتح الجامعة التقديم للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ، الأحد المقبل 11 /10 /1442هـ الموافق 23 /05 /2021، وينتهي 13 /10 /1442هـ الموافق 25 /05 /2021».

وحدات دراسية

وأضاف: تتضمن شروط تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة أن يكون الطالب قد درس فصلاً دراسيًا في برنامج انتظام في الكلية التي قُبِل فيها ورصدت له درجات فيما لا يقل عن 12 وحدة دراسية في سجله الدراسي، وموافقة عميد القبول والتسجيل في جامعة الطالب للدراسة كطالب زائر في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث تتم إجراءات الزيارة إلى الجامعة من خلال نظام سجلات الطلاب حسب التقويم الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل مع التقيد بجميع الشروط المذكورة.

خطابات ونماذج

أما متطلبات تقديم طلب الزيارة من خارج الجامعة، فقال: يتوافر سجل أكاديمي بتاريخ حديث ورسمي ومعتمد ومختوم من عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطالب، ولا يُقبل السجل الأكاديمي المستخرج من حساب الطالب وإرفاق صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة وخطاب أو نموذج زيارة بالموافقة ومعتمد من عميد القبول والتسجيل في جامعة الطالب موجه لعميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالسماح له بالزيارة، ويذكر فيها المقررات التي يرغب الطالب في دراستها ويتم مسحها إلكترونيًا وإرفاقها بطلب الزيارة.