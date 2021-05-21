شكرا لقرائتكم خبر عن فريق متكامل لتحسين المشهد الحضري بالصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جهودها مدعومة بفريق عمل متكامل من قسم الخدمات، والتي تستهدف تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل على إزالة المخلفات، وزحف الرمال داخل الأحياء السكنية بالصرار، والمراكز التابعة لها.

على جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.