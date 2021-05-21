شكرا لقرائتكم خبر عن جولات للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية بعين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية عين دار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

وتابعت البلدية التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

وتواصل بلدية عين دار أعمالها في إزالة الحشائش داخل الأحياء السكنية بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، وذلك ضمن أهداف البلدية وجهودها المستمرة في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.