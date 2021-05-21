شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارة الصحية» تحتفي بجهود المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكر مدير جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية ثامر الدرعان، كل مَنْ شارك في أعمال التطوع من قادة ومتطوعين خلال شهر رمضان المبارك، على ما قدموه لخدمة المجتمع، وتطبيق الاحترازات الوقائية، وجهودهم في مبادرة «إفطار صائم»، التي أطلقتها الجمعية على مستوى المملكة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والمسرات.

وأوضح الدرعان خلال حفل المعايدة، الذي أقامه فرع الجمعية للمنسوبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المتطوعين الصحيين بنادي التطوع الصحي، ومنصة التطوع الصحي بالشرقية، وأعضاء الجمعية، أن الاحتفاء بالمتطوعين هو أقل واجب لهم في رد الجميل في مثل هذه المناسبات الاجتماعية، التي من شأنها زيادة أواصر المحبة والألفة بين المتطوعين في الجمعية الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحية مع تطبيق الاحترازات الوقائية كافة في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.

ورفع الدرعان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين

-حفظهما الله-، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ووزير الصحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.