شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية صارمة في احتفال «الموارد البشرية» بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت إدارة المسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، وكلٍ من: مساعده لقطاع الموارد محمد الأطرش، ومساعده لقطاع التنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، وعدد من مديري المكاتب والفروع والمراكز التابعة للوزارة بالمنطقة، وبمشاركة عدد من منسوبي الفرع، وذلك بفرع الوزارة بالمنطقة.

وأتى هذا الاحتفال تحت إجراءات مشددة استهدفت الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من قِبل وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقدَّم المقبل خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما قدم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، ومنسوبي ومنسوبات الوزارة كافة، وعلى رأسهم وزير الوزارة م. أحمد الراجحي، ومساعداه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذه المرحلة المهمة.

جاء الاحتفال امتدادًا لعدد من الاحتفالات والمناسبات، التي تنظمها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة، بقيادة مدير الإدارة خالد العبيد وفريق عمله.