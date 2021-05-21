شروط وخطوات توثيق حسابك في تطبيق تويتر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ تطبيق تويتر في قبول توثيق الحسابات في المنصة بالعلامة الزرقاء عن طريق المتصفح في الكمبيوتر أو الجوال.

خطوات الحصول على حساب تويتر موثق

تأكيد رقم الهاتف على حساب تويتر: لتأكيد رقم الهاتف على حساب تويتر على المستخدم أولًا إضافة الرقم إلى الحساب وبعد ذلك يقوم بإعادة إدخال شيفرة التأكيد التي ترسلها تويتر إلى بريد المستخدم الإلكتروني.

تأكيد البريد الإلكتروني على حساب تويتر: عند إضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى حساب المستخدم على تويتر، تقوم تويتر بإرسال رابط تأكيدٍ إلى هذا البريد ويكون على المستخدم الدخول إلى صفحة بريده الإلكتروني والضغط على الرابط لاستكمال تأكيد البريد الإلكتروني الخاص به.

إضافة السيرة الذاتية، صورة الحساب، صورة الغلاف، تاريخ الولادة، والموقع الإلكتروني (يمكن إضافة أو تعديل المعلومات الشخصية على حساب تويتر عبر الضغط على زر “تعديل الحساب” الموجود أسفل ويمين صورة الغلاف) فعند الضغط على هذا الزر تصبح المواضيع المختلفة للملف الشخصي قابلة للتعديل.

جعل التغريدات على الوضع العام: من أجل القيام بذلك على المستخدم الدخول إلى إعدادات الأمان ليتأكد من أن خانة “التغريدة خاصة” غير مفعلةٍ.

كيف تبدأ عملية توثيق الحساب على تويتر



في الواقع أنه على الراغبين بتوثيق حساباتهم أولًا ملء طلب توثيق حساب تويتر على صفحة تويتر حيث تتوفر العديد من المعلومات ذات الصلة بهذه العملية، بالإضافة إلى نصائح على المستخدم اتباعها قبل ملء الطلب إذا أراد تقوية فرصته في الحصول على العلامة الزرقاء.

الأساسيات المطلوبة لتوثيق حسابك على تويتر



من المهم قبل كل شيءٍ أن يحوي حسابك على تويتر المعلومات التالية :

رقم هاتف موثق باسمك.

عنوان بريد إلكتروني معتمد.

صورة شخصية للحساب.

صورة غلاف (تلك الصورة التي تملأ الشريط على يمين الصورة الشخصية للحساب).

تاريخ ولادة كامل (ما لم يكن الحساب لعلامةٍ تجاريةٍ أو شركةٍ ما).

موقع على الإنترنت (Website).

أن يكون الحساب موضوع على حالة العام وليس الخاص.

وسوف تطلب تويتر من المستخدم أن يبرر اعتقاده بأن حسابه هو من الحسابات الواجب توثيقها بالعلامة الزرقاء، بالإضافة إلى أنه سيطلب من المستخدم توفير مصادر وعناوين URL تدعم مطلبه، بكلماتٍ أخرى: سوف لن يحصل المستخدم على توثيق بالعلامة الزرقاء لمجرد رغبته بذلك، لا بد من مصادر URL تدعم حصولك على التوثيق بتأكيدها على أن حضورك على الإنترنت مميزًا ولديك الآلاف من متابعي منشوراتك على الإنترنت.

عندما يكون حساب ما محققًا للمعايير المذكورة آنفًا فإن بإمكان مالكه المضي قدمًا للحصول على توثيق بالعلامة الزرقاء وملء استمارة التوثيق، ولا يكون في الواقع هناك فترةٌ محددةٌ للحصول على رد تويتر حول قبول أو رفض الطلب، إلّا أن تويتر تزعم أنها تقوم بإخطار كل المتقدمين لهذه العملية حتى لو كان الرد مع الرفض، كما أنه يمكن للمستخدمين المرفوضين أن يتقدموا بطلب الحصول على العلامة الزرقاء مرةً أخرى بعد شهرٍ من إخطار تويتر لهم برفض الطلب السابق.



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