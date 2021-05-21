شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في واشنطن تكشف اشتراطات السفر إلى أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

طالبت سفارة المملكة لدى واشنطن، المواطنين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وأكدت السفارة على ضرورة أن يُقدم الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمُقيمون في أمريكا بصفة قانونية ودائمة والمسافرون إليها من بلد أجنبي، دليلاً على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل، وكذلك إيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنغن خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة، موضحة قائمة تلك الدول قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، داعيةً مَن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الخاص بمركز مكافحة الأمراض الوقائية الأمريكي.