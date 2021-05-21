شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اختصاصي قلب يؤكد أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد اختصاصي القلب والأوعية الدموية، الدكتور أحمد أباظة، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، محذرًا من أن التوتر والضغط النفسي في العمل يزيد خطر التعرض للنوبة والجلطات القلبية وفي الشرايين.

وقال أحمد أباظة، خلال مشاركته مع برنامج "صباح العربية" أنه يجب الالتزام بنظام ونمط الحياة الصحي من خلال تناول الأكل الصحي وأخذ الراحة والاسترخاء والنوم الكافي من 6-8 ساعات يوميًا، وممارسة الرياضة والمشي والابتعاد عن التدخين والتوتر والضغط النفسي.

وكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.