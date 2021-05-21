شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط إسقاط العمالة المنزلية آليًا بـ«خرج ولم يعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس الخميس، عن ضوابط إسقاط العمالة المنزلية آلياً بـ "خرج ولم يعد".

وأوضحت "الجوازات" أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بـ "خرج ولم يعد" بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، فيما يتم كذلك إسقاطها من خلال خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وذلك بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وتتيح خدمة "تواصل" والمتاحة في منصة "أبشر"، لجميع المستفيدين من خدمات الجوازات، لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وتعيق إنهاء معاملاتهم.