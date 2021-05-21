محافظ الداير يدشن متجرًا إلكترونيًّا لتسويق البن الخولاني

دشن محافظ الداير نايف بن لبدة متجر مزارع قهوتكم للمزارع جابر السلمي، لتشجيع وتحسين عمليات تسويق البن الخولاني الأصيل الذي تعتبر محافظة الداير عاصمته، ووصوله إلى المستهلك من المزارع مباشرة.

‏وحثّ محافظ الداير جميع المزارعين على استغلال نوافذ البيع الإلكترونية وبناء علاماتهم التجارية الخاصة بهم وتطوير طرق العرض بشكل حديث لتلبية الطلب والوصول بالمنتج إلى أكبر قدر ممكن والتعريف به.

ونوه المحافظ بالدعم الكبير الذي تجده زراعة البن في محافظة الداير من دعم كبير من لدن أمير المنطقة ونائبه؛ ما حفز عمليات استزراع وزيادة معدل زراعة البن.