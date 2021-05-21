بالصور.. ضبط عدد من قائدي المركبات نشروا مخالفات التفحيط على مواقع التواصل

أكد المرور السعودي، اليوم الخميس، ضبط عدد من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط.

وفي بيان له، قال: مرور منطقة حائل يضبط عددًا من قائدي المركبات قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة التفحيط، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد المرور، أنه ستتم إحالة المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

يُشار إلى أن التفحيط يُعتبر مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ويُعاقّب المخالف في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

ويُعاقّب المخالف في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بمثل قيمة المركبة وسجنه.

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