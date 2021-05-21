المرور يوضح السرعة الأنسب لقيادة المركبات داخل الأحياء السكنية

جدد المرور السعودي، اليوم الخميس، التذكير بمعدل السرعة الأنسب لقيادة المركبات داخل الأحياء السكنية وذلك لكي تبقى الشوارع آمنة.

وقال المرورو في حسابه بموقع تويتر: «يفضل الحفاظ على سرعة 30كم/ساعة داخل الأحیاء السكنیة والمناطق الحضریة؛ لتبقى شوارعنا آمنة وأحیاؤنا تنبض بالحیاة».

وينص نظام المرور على أن قائد المركبة ملزم بمراعاة اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها أمامه مع الإعلان عن رغبته في الإبطاء أو تهدئة سرعته بوقف كافٍ سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألا يستعمل المكابح فجأة.