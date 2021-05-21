القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن وتلفظ عليهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي ، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ، أوقفت مواطنا في العقد السادس من العمر بعد رفضه التجاوب مع طلب رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في مخفر الحقو للضبط الأمني على طريق الحقو ، وتجاوزه وزوجته لفظيا على رجال الأمن ، وتصوير الموقف ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة ، وإشعار فرع النيابة العامة



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