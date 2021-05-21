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السعودية | نائب رئيس “الأركان العامة” يتفقد الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

قام نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، جولة تفقدية للمرابطين بالحد الجنوبي، اطمأن خلالها على جاهزية أبطالنا في الحد الجنوبي،‏ وتلمس احتياجهم، مشيدًا بالروح المعنوية العالية.

ونقل الفريق الركن مطلق الأزيمع تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك للجنود المرابطين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظهم وأن يعيده عليهم أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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