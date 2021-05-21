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النفط يتراجع بأكثر من 2 %

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

النفط يتراجع بأكثر من 2 %

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بشكل لافت وبنسبة أكثر من ٢% تقريبًا.

سعر خام برنت

وسجلت أسعار النفط تراجعًا بالأمس بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعًا 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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