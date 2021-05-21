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شكرا لقرائتكم النفط يتراجع بأكثر من 2 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعًا 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولار.
النفط يتراجع بأكثر من 2 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بشكل لافت وبنسبة أكثر من ٢% تقريبًا.
سعر خام برنت
وسجلت أسعار النفط تراجعًا بالأمس بأكثر من 2%، فقد انخفض خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3% ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط متراجعًا 1.31 دولار أي 2.1% عند 62.05 دولار.
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