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شكرا لقرائتكم تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21
تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة السياحة عن تعيين خبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا مستشارة في وزارة السياحة.
مسيرة تنمية قطاع السياحة
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “يسرنا أن نرحب بخبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا في السعودية التي ستعمل مستشارة في وزارة السياحة لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق الوزارة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية المملكة٢٠٣٠.
ونشرت وزارة السياحة مؤهلات وخبرات خبيرة السياحة العالمية غلوريا جيفارا على النحو التالي:
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