تعيين غلوريا جيفارا خبيرة السياحة العالمية مستشارة في وزارة السياحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة السياحة عن تعيين خبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا مستشارة في وزارة السياحة.

مسيرة تنمية قطاع السياحة

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “يسرنا أن نرحب بخبيرة السياحة العالمية السيدة غلوريا جيفارا في ⁧السعودية⁩ التي ستعمل مستشارة في وزارة السياحة لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق الوزارة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار ⁧رؤية المملكة٢٠٣٠.

ونشرت وزارة السياحة مؤهلات وخبرات خبيرة السياحة العالمية غلوريا جيفارا على النحو التالي:



شارك الخبر