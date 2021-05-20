شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يبدع في الرسم على "الرمل" ويحوله إلى مشروع في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

استغل مواطن في أبها يدعى "مبارك" فترة منع التجول في العام الماضي مع ظهور جائحة كورونا في تطوير موهبته في الرسم على الرمل.

وذكر مبارك، خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية"، أن بدأ في التدريب على هذا النوع من الرسم خلال فترة منع التجول الجزئي بمجهود ذاتي مع الاستفادة بمقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الرسم.

ولفت إلى أنه يستغرق في الرسمة الواحدة ما بين نصف ساعة إلى ساعتين، مضيفا أنه حول موهبته في الرسم إلى مشروع خاص به كمصدر رزق له.