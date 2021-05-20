شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من تصنبيع المبيدات المحظورة أو استيرادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من تصنيع المبيدات المحظورة أو استيرادها من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.

وأكدت النيابة أيضًا أنه يحظر إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أواستيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.

ووفقًا لنظام الزراعة فإن من يتجاوز ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، كما يتم مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

ويتم أيضًا فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.

وتشمل العقوبات أيضًا نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وتتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في الجرائم الناشئة عن المخالفات المشار إليها والادعاء أمام المحكمة المختصة.