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شكرا لمتابعة خبر عن اشتراطات ضرورية يجب توافرها عند بناء الخزانات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت شركة المياه الوطنية الاشتراطات الضرورية الواجب توافرها واعتمادها عند بناء خزانات مياه أرضية جديدة.
وجاءت هذه الاشتراطات كالتالي:
- أن تكون مواد العزل الداخلي معتمدة ضد السمية وحاصلة على شهادة " WRAS" أو ما يعادلها.
- تركيب شرائح PCV وفق الممارسات الدولية المعتمدة في البناء وتقنياته أو ما يعادلها.
- عزل مائي محكم لمنع التسرب إلى الخزان أو اختلاط الماء بمصادر خارجية.
- عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب.