شكرا لمتابعة خبر عن اشتراطات ضرورية يجب توافرها عند بناء الخزانات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية الاشتراطات الضرورية الواجب توافرها واعتمادها عند بناء خزانات مياه أرضية جديدة.

وجاءت هذه الاشتراطات كالتالي:

- أن تكون مواد العزل الداخلي معتمدة ضد السمية وحاصلة على شهادة " WRAS" أو ما يعادلها.

- تركيب شرائح PCV وفق الممارسات الدولية المعتمدة في البناء وتقنياته أو ما يعادلها.

- عزل مائي محكم لمنع التسرب إلى الخزان أو اختلاط الماء بمصادر خارجية.

- عزل خارجي مناسب وعزل داخلي ملائم لمياه الشرب.