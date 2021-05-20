شكرا لمتابعة خبر عن تحديث اشتراطات الدخول إلى المملكة للقادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تفاصيل الإجراءات الصحية المحدثة للقادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد.

وأكدت المؤسسة أنه لا يُطلب من المواطنين والمواطنات القادمين إلى المملكة الحجر الصحي أو الفحص بعد القدوم.

وألزمت الإجراءات الجديدة غير المحصّنين والأشخاص دون 18 عاما من المواطنين والمواطنات القادمين إلى المملكة بالحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع فحص PCR في اليوم السادس، ويستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات، فضلا عن اشتراطات أخرى متعلقة بدخول السائقين، وغيرها من الفئات.