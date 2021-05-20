شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سوري مقيم في السعودية يطلق على ابنته اسم "بدوية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث سوري مقيم في السعودية عن تسمية مولودته باسم "بدوية" بسبب فخر بالبدو والبداوة.
وقال في مقطع فيديو نشره: "أنا سوري مقيم في السعودية رزقت بمولودة وسميتها بدوية بسبب فخري بالبدو والبداوة.
كما رد على تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبه قال: "يتكلم عن البدو والسعودية.. البدو عز وفخر صاروا أفضل كتير من الدول وهم أفضل منك".
وأضاف: "السعودية قبلة الإسلام والمسلمين وسميت بنتي بدوية فخر بالبداوة وبالبدو".