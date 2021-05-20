شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سوري مقيم في السعودية يطلق على ابنته اسم "بدوية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث سوري مقيم في السعودية عن تسمية مولودته باسم "بدوية" بسبب فخر بالبدو والبداوة. تحدث سوري مقيم في السعودية عن تسمية مولودته باسم "بدوية" بسبب فخر بالبدو والبداوة. وقال في مقطع فيديو نشره: "أنا سوري مقيم في السعودية رزقت بمولودة وسميتها بدوية بسبب فخري بالبدو والبداوة. كما رد على تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبه قال: "يتكلم عن البدو والسعودية.. البدو عز وفخر صاروا أفضل كتير من الدول وهم أفضل منك". وأضاف: "السعودية قبلة الإسلام والمسلمين وسميت بنتي بدوية فخر بالبداوة وبالبدو".