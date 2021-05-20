إجراءات واشتراطات الحجر الصحي للقادمين من خارج المملكة

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، أن الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من خارج المملكة يتضمن الاستضافة في مقرات محددة لحجرهم صحيًّا على نفقتهم الخاصة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحجر يطبق بدءًا من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص للقادمين، ويطبق على غير المحصنين من خارج المملكة، وذلك على نفقة المسافر، ويكون في مرفق إيواء مرخص من قبل وزارة السياحة، ومؤهل للحجر الصحي في المدينة التي وصل إليها القادم.

ولفتت الهيئة، إلى أن مدة الحجر تكون 7 أيام للقادمين من الدول المسموح لها بطريقة الحجر الصحي المؤسسي، على أن يتم احتساب المدة من ساعة الوصول إلى مقر العزل المؤسسي، وتنتهي في اليوم الثامن، لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية، مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة، ابتداءً من اليوم الثامن.

وشددت الهيئة على أنه يشترط أن يحمل المسافر جوازًا ساري المدة بما في ذلك القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثنى من عمل فحصي (بي سي آر)، جميع القادمين ممن هم دون سن الثامنة، فيما يعاد إلى البلد التي جاء منها كل من لا يستوفي الشروط.

وأكدت الهيئة أن المحصن لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

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