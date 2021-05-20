لقاحات كورونا.. استشاري أمراض معدية يتوقع سيناريو التطعيم السنوي

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري أن تكون جرعات لقاح كورونا بشكل سنوي في المستقبل، إذا لم يصل العالم لمناعة جماعية.

وأضاف «الشهري» بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ هناك دراسة أكدت أن حصول الشخص على لقاح كورونا بمعدل جرعتين يكون كافيا للمناعة؛ إلا أن المناعة تنخفض بعد فترة؛ ولذلك قد يحتاج الشخص إلى جرعة كل سنة.

وتابع، أنه في حالة استمرار الفيروس، قد نحتاج إلى جرعات سنوية من اللقاحات وهذا متوقع مستقبلًا، لكن هذا لم نستطع إثباته حتى الآن.

واستكمل «الشهري»: قد ننجح في محو فيروس كورونا من العالم، حينما تتحقق المناعة المجتمعية للعالم بأسره وليس في المملكة العربية السعودية فحسب.

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