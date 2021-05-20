وزير الخارجية بالأمم المتحدة: نرفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد، والاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية.

وأضاف وزير الخارجية، بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نرفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونرفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية.

وتابع: إن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع (..) ويجب الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، كما نرحب بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.