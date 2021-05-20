وزارة الصحة تذكر بـ«3» إجراءات احترازية للحد من انتشار كوورنا

حثت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا، ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1330) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8629) حالة، منها (1365) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (437569) حالة، وحالات التعافي (421726) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7214) حالة , كما تم إجراء (93896) فحصا مخبريًّا.

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