وزير الخارجية: قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم، مؤكدًا أنه يجب الوصول إلى حل عادل لهذه القضية على أساس المبادرة العربية للسلام.

وأضاف الوزير، بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مرحبا بأي جهود للتوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

وشدد وزير الخارجية، على أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يُقِرُ بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويُحرِمُ كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم.

واستكمل: نرفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونرفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الاستفزازية تسببت في التصعيد.

وتابع: إن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع (..) ويجب الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام كما نرحب بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.