تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية بـ6 شروط

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس؛ اعتبارًا من تاريخ 10/10/ 1442هـ حتى 24/10/ 1442هـ.

وقالت الوزارة، إن التمديد يكون وفق الشروط والضوابط المعلنة كالتالي:

-حصول على المرشح على خمس درجات في اختبار الأكاديمي (تخضع للمفاضلة بالإدارة التعليمية للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية).

- أن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًّا.

-أن يكون القبول نهائيًّا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية، أو لم حصل على مؤهلة من خارج المملكة شرط معادلته.

-أن يكون القبول والخطة الدراسة مترجمًا ومعتمدًا ومصدقًا من المحلقية التعليمية؛ شرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات.

-أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية؛ إضافة إلى البحث والرسالة، ويجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه (تخضع لمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسي المعتمد من اللجنة المركزية).

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