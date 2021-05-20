367 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بجدة في الربع الأول.

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة جدة بلغ ما يقارب 367,050 مستفيد، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021.

و تفصيلاً أوضحت المديرية أن عدد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفياتها بلغ 220,461 مستفيد، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 146,589 مستفيدا، كما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها للمستفيدين 10,601 عملية مختلفة، منها عمليات جراحية كبرى، وأضافت أن عدد جراحات اليوم الواحد بلغت 3,893 جراحة، في مختلف التخصصات الطبية، كما بلغ عدد الولادات 2,425 ولادة تشمل القيصري والطبيعي، خلال الفترة نفسها.