جامعة نجران تدعو منسوبيها إلى الحصول على لقاح كورونا

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح، استجابة لتوجيهات ولاة الأمرالرامية إلى تأمين سلامة المواطنين. وأكد الدكتور السبيعي أن الجامعة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مبانيها، وبادرت بتنفيذ جولات تعقيمية دورية، شملت القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما طبقت شروط الدخول للجامعة، من خلال إلزام الموظفين والمراجعين بإبراز تطبيق «توكلنا»، إلى جانب نشرها للمعقمات والكمامات في جميع المباني.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن مراكز لقاح كورونا بالجامعة هيأت مواقعها لاستقبال جميع المتقدمين، وفق الإجراءات المتبعة، وذلك في ظل التوجيهات المعلن عنها بضرورة أخذ اللقاح قبل تاريخ 22 ذو الحجة، كشرط أساسي لدخول المنشآت.
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