جامعة نجران تدعو منسوبيها إلى الحصول على لقاح كورونا

دعت جامعة نجران جميع منسوبيها، الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا إلى المبادرة بالحصول على اللقاح، حفاظًا على سلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقد خصصت الجامعة رابطًا لمنسوبيها ومنسوباتها وطلابها وطالباتها، عبر بوابة إنجاز للخدمات الإلكترونية بموقع الجامعة، وذلك لحجز موعد لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 من خلال مراكز اللقاح بالجامعة، والمتمثلة في مركز المستشفى الجامعي، ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، إضافة إلى مركز كلية العلوم والآداب بشرورة.

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، منسوبي ومنسوبات الجامعة بالمبادرة بحجز موعد لتلقي اللقاح، استجابة لتوجيهات ولاة الأمرالرامية إلى تأمين سلامة المواطنين. وأكد الدكتور السبيعي أن الجامعة عملت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مبانيها، وبادرت بتنفيذ جولات تعقيمية دورية، شملت القاعات والمعامل والمكاتب الإدارية، كما طبقت شروط الدخول للجامعة، من خلال إلزام الموظفين والمراجعين بإبراز تطبيق «توكلنا»، إلى جانب نشرها للمعقمات والكمامات في جميع المباني.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح بن سالم الحارثي، أن مراكز لقاح كورونا بالجامعة هيأت مواقعها لاستقبال جميع المتقدمين، وفق الإجراءات المتبعة، وذلك في ظل التوجيهات المعلن عنها بضرورة أخذ اللقاح قبل تاريخ 22 ذو الحجة، كشرط أساسي لدخول المنشآت.