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شكرا لقرائتكم جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20
جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن جسر الملك فهد عن تحديثات جديدة حول الإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة العربية السعودية.
وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إصدار تحديثات بالإجراءات الصحية المطلوبة من الجهات المختصة لدخول المملكة عبر منفذ جسر الملك فهد.
وتشمل التحديثات الجديدة بالتفصيل ما يلي:
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