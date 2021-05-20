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جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن جسر الملك فهد عن تحديثات جديدة حول الإجراءات الصحية المطلوبة لدخول المملكة العربية .

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إصدار تحديثات بالإجراءات الصحية المطلوبة من الجهات المختصة لدخول المملكة عبر منفذ جسر الملك فهد.

وتشمل التحديثات الجديدة بالتفصيل ما يلي:

جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية - متابعات الخليج 365

جسر الملك فهد يعلن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين للسعودية - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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