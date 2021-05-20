خدمة «فرجت» تستمر في سداد مديونية المحكومين على مدار العام

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وتهدف خدمة (فرجت) إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.
وأوضحت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جليا في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.
وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية (أبشر) أو منصة (إحسان) وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الالكترونية.
خدمة (فرجت) خلال شهر رمضان المبارك:
- إجمالي ما تم سداده: أكثر من 179 مليون ريال
- استفاد منها 1279 من المحكومين
- منهم 1232 مواطنا و47 مقيما من مختلف الجنسيات
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