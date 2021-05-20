شكرا لقرائتكم خبر إصدار 1.3 مليون وكالة الكترونية عبر «ناجز» خلال 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أخيرا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.
وأوضحت أن إتاحة الخدمة الكترونيا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز:
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد
- الذهاب للوكالات والإقرارات
- اختيار إصدار وكالة الكترونيا
- اختيار نوع الوكالة
- إضافة وكيل
- اختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء
- تكون مدتها عاما بحد أقصى
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